Scivola per 40 metri: uomo soccorso nei boschi a Valbrona

Grande paura per un uomo di 51 anni che nel pomeriggio del 10 settembre 2022 è caduto mentre faceva una escursione nei boschi a Valbrona, in zona Ceppo. L'uomo è scivolato lungo un dislivello di circa 40 metri ma fortunatamente non riportato gravi ferite. Tuttavia non riusciva più riguadagnare il sentiero del ritorno ed era praticamente immobilizzato nella vegetazione. Sono dovuti intervenire gli uomini del Soccorso Alpino e del Triangolo Lariano e i vigili del fuoco. E' stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero del 118. I soccorritori lo hanno recuperato con tecniche di corda e trasportato all’ambulanza. L’intervento è finito alle 16:30.