Università Insubria, malore improvviso per una studentessa trovata a terra nel corridoio

Poco prima delle 9 di questa mattina 31 marzo 2023 all'Università dell'Insubria a Como (in via Regina Teodolinda) una giovane di 23 anni ha avuto un malore improvviso. La ragazza, secondo le primissime informazioni, è stata trovata a terra in un corridoio vicino al chiostro di Sant'Abbondio.

Come riportato anche da Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia. La studentessa è stata poi trasferita in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Non sarebbe in pericolo di vita.