Uggiate Trevano, trovato un uomo senza vita in un parcheggio

Sono ancora poche le informazioni su quanto avvenuto a Uggiate Trevano oggi 31 agosto introno alle 13. Il corpo senza vita di un uomo di 75 anni è stato trovato in un parcheggio sulla Lomazzo-Bizzarrone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Como insieme alla polizia locale e sono state avviate le indagini. Il cadavere è stato notato da due persone di passaggio che hanno avvisato le forze dell'ordine. Sul posto anche i soccorritori del 118 (Croce Rossa di Lurate e auto medica) ma non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un possibile gesto estremo.