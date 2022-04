Ucraina, Andrea Cisternino, sono arrivati cibo e acqua per i volontari e gli animali: "Sono vivi! Ce l’abbiamo fatta"

È una notizia di pochissimi minuti fa, divulgata via Facebook da Claudio Locatelli, il giornalista freelance che sta seguendo la guerra in Ucraina sul campo e che si era attivato per far arrivare cibo e acqua al rifugio Kj2 a tre quarti d’ora da Kiev e gestito da anni dal comasco Andrea Cisternino: "Finalmente, scrive il giornalista che è riuscito a raggiungere il rifugio, cibo e acqua per lui e per gli animali: sono vivi, ce l'abbiamo fatta! ". Non sono mancate le lacrime di gioia da parte di alcuni volontari. Al momento non si sa con precisione come siano riusciti a far arrivare i viveri, ma l'importante è che siano tutti sani e salvi e che, in questa atroce guerra, sia finalmente arrivata una buona notizia.