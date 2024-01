La tragedia di Fabio, l'ex barman di Cantù ucciso dal monossido di carbonio

Era stato a Cantù per molti anni dove aveva lavorato al bar Leon. Fabio Travalca Cupillo, di 47 anni, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Briga Glis, in Svizzera. Si era trasferito oltre confine ultimamente dopo aver lavorato nel comasco (non solo a Cantù) anche come accompagnatore (e addetto alla sicurezza) di vip in molti locali sul lago di Como. La tragica scoperta nelle vacanze di Natale dove l'uomo non si era fatto sentire da nessuno. Inizialmente si pensava a uno scherzo ma poi il tempo del silenzio era diventato troppo e gli amici si sono preoccupati. A quel punto l'allarme è stato lanciato da un familiare. Dopo che è stata buttata giù la porta della sua casa in Svizzera hanno trovato il corpo di Fabio senza vita. Il decesso risalirebbe allo scorso 30 dicembre. Il funerale a Capo D’Orlando, Messina dove la salma è arrivata il 5 gennaio.