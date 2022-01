Uccide il figlio di 7 anni e lo nasconde nell'armadio: arrestato mentre scappa verso la Svizzera

Un dramma che ha sconvolto gli abitanti di Gazzada e Mozzarone (due paesi in provincia di Varese) e l'Italia intera quello che si è consumato il 1° gennaio 2022 nel tardo pomeriggio. Come riportato anche su Il Corriere della Sera la vittima di questa tragedia è Daniele un bambino di 7 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato dai carabinieri nell'armadio della camera da letto del padre Davide Paitoni 40enne agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori e che aveva ottenuto il permesso speciale di trascorrere Capodanno con il figlio, il piccolo Daniele di 7 anni.

I fatti: uccide il figlio poi tenta di accoltellare anche la ex moglie

Nel tardo pomeriggio di sabato 1° gennaio Paitoni, che doveva essere ai domiciliari, ha raggiunto la ex moglie a casa dei genitori di lei e ha tentato di accoltellarla. Fortunatamente la donna, pur essendo stata ferita, non sarebbe in pericolo di vita. A quel punto sono stati i genitori della donna a chiamare i carabinieri perchè sapevano che il piccolo Daniele si trovava a casa di Paitoni.

I militari sono andati prontamente a perquisire l'appartamento e purtroppo hanno trovato il corpo del bambino senza vita in un armadio. Dai primissimi accertamenti sembrerebbe essere stato ucciso con un taglio netto alla gola. Nel frattempo Paitoni, dopo aver tentato di uccidere anche la ex moglie, si era dato alla fuga ma è stato rintracciato al confine tra l'Italia e la Svizzera, vicino a Viggiù nel Mendrisiotto. Dopo l'inseguimento in auto, il 40enne era scappato correndo nei boschi: è stato trovato dai carabinieri in un capanno di caccia e arrestato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio.

Sulla vicenda indaga la procura della Repubblica di Varese. Paitoni era ai domiciliari con l'accusa di aver accoltellato un collega di lavoro. Non era nuovo quindi a episodi di violenza.