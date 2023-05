Ubriaco violento in via Milano aggredisce i poliziotti: mano fratturata per un agente

Un uomo di 28 anni, bengalese di origine, è stato arrestato nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 in via Milano a Como. Gli agenti della squadra volanti della questura di Como sono dovuti intervenire su segnalazione di alcuni cittadini che hanno raccontato di un uomo che si aggirava prendendo a calci e pugni qualunque cosa gli capitasse a tiro. I poliziotti hanno avuto non poca difficoltà a fermare l'uomo che è apparso subito in evidente stato di ebbrezza. L'ubriaco ha opposto una decisa resistenza agli agenti che cercavano di ricondurlo a più miti consigli e si è scagliato contro di loro. Due poliziotti hanno riportato lievi ferite e contusioni con una prognosi di 4 giorni, mentre un terzo agente ha rimediato la fattura del quinto metacarpo della mano con una prognosi di 40 giorni.