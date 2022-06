Vicino al coma etilico: 34enne ubriaco soccorso d'urgenza a Fino Mornasco

Un uomo di 34 anni è stato soccorso poco prima delle ore 4 del mattino del 12 giugno 2022 lungo la Statale dei Giovi a Fino Mornasco, nei pressi di un'attività commerciale. L'uomo era completamente ubriaco e ha perso i sensi. Le sue condizioni hanno destato molta preoccupazione tanto è vero che l'ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago e l'automedica sono accorse in codice rosso. Una volta sul posto il medico del 118 ha appurato che l'uomo, nonostante la colossale "sbronza" non era in pericolo di vita e ne ha disposto il trasporto all'ospedale di Cantù in codice giallo.