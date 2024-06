Ubriaco molestava passanti e turisti in centro: fermato e denunciato dalla polizia locale

In preda ai fumi dell'alcol era diventato a dir poco molesto, tanto che importunava insistentemente passanti e turisti in centro a Como. L'uomo, un 56enne italiano residente a Fino Mornasco, è stato fermato dalla polizia locale in via Cairoli intorno alle ore 20 di lunedì 3 giugno 2024. L'uomo si è mostrato tutt'altro che collaborativo tanto da scagliarsi contro gli agenti. A fatica i vigili sono riusciti a fermarlo e portarlo in comando dove lo hanno denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui è scattato anche l'ordine di allontanamento dalla zona in cui è stato fermato, in ottemperanza alla normativa sulle cosiddette "zone rosse" in cui rientra via Cairoli.