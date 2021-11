Ubriaco minaccia passanti e carabinieri in piazza: "Sono un malavitoso comasco, vi gambizzo"

Grande spavento sabato sera a Seregno per i cittadini che si trovavano in piazza Roma intorno elle 21. Un ragazzo in evidente stato di ubriachezza, agitando una bottiglia di vetro con la mani ha iniziato a molestare i clienti di un bar. A dare l'allarme una donna che ha chiamato in stato di agitazione i carabinieri che sono giunti sul posto in pochi minuti. Gli agenti hanno invitato il giovane a desistere nel suo atteggiamento e hanno subito messo l’area in sicurezza.

Ma tutti i tentativi dei militari per calmare e identificare il giovane sono stati vani: il ragazzo li affrontava con minacce di morte, di appartenere ad una nota famiglia malavitosa del comasco e che se non fossero andati via sarebbero stati “gambizzati”.

Oltre a non volere fornire alcun documento d’identità l'uomo ubriaco cercava di raggiungere uno dei due bar della piazza continuando a molestare i clienti e, in particolare, ha preso per il braccio una ragazza (parte di un gruppo di giovani presenti in quel momento). Nonostante i calci e gli sputi, è stato immobilizzato dai Carabinieri che sono infine riusciti a identificarlo: si tratta di un ventunenne di Mariano Comense, con precedenti per maltrattamenti in famiglia.

Il giovane è stato accompagnato in caserma, e dopo gli accertamenti del caso (seguiti anche dall’intervento del 118, intervenuti a causa del forte stato di agitazione del ragazzo) veniva dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale.