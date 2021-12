Ubriaco minaccia i carabinieri poi aggredisce il padre e in caserma tira testate contro il muro: arrestato

Non gli è bastata la denuncia, il 44enne residente a Erba dopo una giornata di violenti litigate è stato prima denunciato, poi portato all'ospedale per essere medicato e poi arrestato.

Tutto ha avuto inzio quando ha visto i carabinieri entrare all'interno del bar dove la titolare aveva richiesto l'intervento dell'Arma per contenere quell'uomo che nonostante fosse già sotto effetto di alcol continuava a chiedere da bere. Ha iniziato ad insultarli e aggredirli.

Poi, dopo essere finito in caserma ed essersi beccato una denuncia, si era trovato di nuovo gli uomini in divisa davanti, a casa. Chiamati dalla madre che chiedeva aiuto per bloccare il figlio durante una lite con l'anziano padre. E a quel punto il 44enne (domiciliato a Meda ma residente a Erba) si è scagliato nuovamente contro gli operanti, insultandoli e aggredendoli. Ed è scattato l'arresto.

Gli insulti e l'aggressione ai carabinieri

La chiamata con la richiesta di intervento è partita nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre da un bar di Meda dove a chiedere aiuto ai carabinieri è stata la titolare di un bar per un 44enne ubriaco. L'uomo, come riportato su MonzaToday, ha iniziato a spintonare e insultare i carabinieri ed è stato accompagnato in caserma e denunciato. Poco dopo poi una nuova richiesta di interveto ha portato i militari dell'Arma nell'abitazione dove il 44enne vive con i genitori e dove aveva appena iniziato a litigare con il padre.

Alla vista dei carabinieri il 44enne ha iniziato a oltraggiare i militari e a aggredirli. L'uomo - che è stato anche accompagnato in ospedale a Desio dopo aver perso il controllo in caserma e aver dato in escandescenze tirando testate contro il muro - è stato arrestato: dovrà rispondere di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale.