Ubriaco si schianta a una rotonda a Cantù: l'esito dell'etilometro è impressionante

Si è messo alla guida completamente ubriaco e si è schiantato alla rotatoria. È successo intorno alle 3 di questa notte (27 gennaio 2024) a Cantù, alla rotonda di via Milano. Al volante c'era un ecuadoregno di 29 anni, rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù che hanno sottoposto il 29enne al test dell'etilometro. Il risultato è stato impressionante: 2,13 g/l. Si tratta di oltre il quadruplo del limite consentito per legge, che è di 0,5 g/l. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata.