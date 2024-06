Ubriaco in gravi condizioni: soccorso in via Napoleona nel cuore della notte

Soccorso nel cuore della notte a causa di un malore grave, dovuto probabilmente all'abuso di alcol: è successo a Como, poco dopo le 3.30 della notte appena trascorsa (10-11 giugno). L'uomo, del quale non si conoscono ancora le generalità, era praticamente in stato di incoscienza in via Napoleona. Un'ambulanza della Croce Rossa di Como lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Si attendono notizie sul suo stato di salute.