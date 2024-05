Ubriaco e molesto con i clienti del supermercato che volevano solo fare la spesa: arrestato

Ubriaco, molesto e violento fin dal mattino e importunava tutti i passanti e coloro che volevano andare a fare la spesa. Così, verso mezzogiorno dal Carrefour Market di via F.lli Recchi a Como tramite il 112, è stato richiesto l’intervento della polizia di Stato. Sono stati i clienti stessi del supermercato a segnalare il comportamento aggressivo dell'uomo. All'arrivo degli agenti si è scagliato contro di loro con calci e pugni, provocando a uno di loro alcune lesioni (guaribili in pochi giorni) e non con poca fatica sono riusciti ad accompagnarlo in questura.

Il 33enne, originario del Mali, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, in regola con il soggiorno e residente a Como, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. È inoltre indagato per ubriachezza molesta, per il rifiuto a fornire le generalità e anche per essere in giro senza il documento che attestasse il regolare soggiorno sul territorio. È al vaglio della divisione anticrimine per un DACUR (divieto di accesso alle aree urbane). Il P.M. ha disposto il rito del direttissimo per la giornata di oggi.