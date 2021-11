Ubriaco perde il controllo dell'auto e sbatte contro tutti i cartelli. Lo trovano seguendo la scia dell'olio

Un comasco è il protagonista di questa vicenda avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 novembre intorno alle 03:30 in via Viganò del comune di Giussano davanti a un distributore di carburante.

Un 27enne, residente nella provincia di Como, di professione barista, mentre si trovava alla guida della sua Opel Adam, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattare sull'aiuola della rotonda e poi sul cordolo di unl distributore.

Una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Seregno, che passava in zona ha subito notato che un cartello del distributore era stato buttato giu', che l’aiuola della rotonda era stata danneggiata e che il parcheggio del distributore presentava vistose chiazze di olio del motore. I militari hanno subito capito che un'auto poteva esser stata protagonista di un incidente. Sul posto però non c'era nessun veicolo che potesse essere associato a quanto accaduto.

Senza darsi per vinti, seguendo le tracce dell’olio motore presente sul terreno, a distanza di circa 2 chilometri, i carabinieri quindi hanno rintracciato quell’auto che, visibilmente danneggiata, presentava gli inconfutabili segni del sinistro.

Sul posto era già arrivato un carro attrezzi per prelevare l’auto che il conducente, in tutta fretta, stava facendo recuperare e portare via, con tutta probabilità anche per sottrarsi al controllo.

Davanti ai militari, l’uomo, illeso, presentava un forte alito vinoso. È stato quindi sottoposto ad accertamento etilometrico il cui esito, in entrambe le prove, evidenziava un tasso alcolemico di quasi 1,3 g/l.

Una volta messa in sicurezza l’area (anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno ripulito le tracce di olio), effettuati i rilievi del sinistro, i militari hanno ritirato la patente di guida del 27enne segnalandolo all’autorità amministrativa e denunciandolo a quella giudiziaria per incidente commesso con guida in stato d’ebbrezza (art. 186 co. 2 bis C.d.s.).