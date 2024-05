Mentre lei lo denuncia per maltrattamenti, lui si arrampica ubriaco sulla recinzione della caserma: arrestato

Lei era andata in caserma dai carabinieri di Mozzate per denunciare il suo convivente, un 37enne di origini marocchine, per tutti i maltrattamenti subiti nell'ultimo periodo. Mentre la donna stava raccontando i fatti ai carabinieri il 37enne si è presentato in caserma, ubriaco, e pretendeva di entrare per palare con la ex. È nata una discussione con i militari e al culmine l'uomo, opponendo resistenza, ha provato a entrare arrampicandosi sulla recinzione dell'edificio. I carabinieri hanno quindi arrestato il 37enne in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, pluripregiudicato, irregolare sul territorio nazionale, si trovava già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.