Soccorsi nella notte un ventenne e due cinquantenni ubriachi a Como, Rovellasca e Villa Guardia

Il sabato sera comasco non si smentisce: di nuovo una serie di interventi delle ambulanze per soccorrere persone ubriache. Intorno alle 2.30 della notte a cavallo tra il 4 e il 5 maggio un'ambulanza della Croce Rossa di Como è dovuta intervenire in viale Cavallotti, in centro città, per soccorrere un uomo di 56 anni che non si reggeva in piedi e che necessitava di aiuto. L'uomo, una volta assistito sul posto, è stato portato all'ospedale Valduce. Quasi contemporaneamente un'altra ambulanza, della Croce Rossa di Lurate Caccivio, interveniva lkungo la Varesina a Villa Guardia, nei pressi di un noto locale, per soccorrere un ragazzo di 20 anni che stava male a causa dell'abuso di alcol. Benché le sue condizioni non fossero critiche sono state comunque giudicate serie dai paramedici che lo hanno, quindi, trasportato in codice giallo all'ospedale di Tradate.

Infine, un'ora più tardi, intorno alle 3.40, un 49enne è stato soccorso in strada a Rovellasca, in via Caduti di Nassiriya, sempre a causa di un'intossicazione etilica. Un'ambulanza della locale Croce Rossa lo ha trasportato in codice verde all'ospedale di Saronno.