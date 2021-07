Serata alcolica a Como e provincia, 3 persone soccorse sono tutti over 40

Una nottata movimentata per le squadre di soccorso del 118 che sono dovute intervenire oltre che per infortuni, incidenti e malori, anche per aiutare alcune persone ubriache. Il primo a essere soccorso è stato un uomo di 48 anni in via Francesco Viganò: un'ambulanza della Croce Rossa lo ha raggiunto in strada intorno alle ore 21 dopo che al numero di emergenza è giunta una richiesta di aiuto da parte di alcuni passanti. L'uomo benché completamente ubriaco ha rifiutato il trasporto in ospedale.



Stessa cosa per un 45enne soccorso in via Belvedere a Lomazzo da un'ambulanza della Croce Rossa del paese poco dopo le ore 22.Anche la donna di 47 anni soccorsa a Lurago d'Erba in via Fermi ha rifiutato il trasporto qando è stata raggiunta una prima volta, poco dopo le 22, da un'ambulanza del Sos di Lrago d'Erba. Successivamente intorno alle 23 sono stati nuovamente allertati i soccorsi per la stessa donna che questa volta è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della battaglia.