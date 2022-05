Como, notte alcolica: 2 giovani ubriachi soccorsi fuori dalla discoteca

Un altro sabato sera impegnativo per per gli uomini del 118 a causa di giovani colpiti da malore per l'abuso di bevande alcoliche. Il primo intervento è stato effettuato da un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia che è accorsa in via Napoleona a Como, all'altezza del civico 60, dove un uomo di 32 anni in evidente stato di ebbrezza necessitava aiuto. L'uomo è stato portato in codice verde all'ospedale Valduce dove è rimasto in osservazione finché non ha smaltito l'ubriacatura.



Più tardi si sono susseguiti a breve distanza due interventi fuori dalla discoteca di via Sant'Abbondio a Como. Poco prima delle ore 3 del mattino la Croce Rossa di Como ha soccorso un ragazzo di 20 anni, mezz'ora dopo la Croce Azzurra ha soccorso un altro giovane di 21 anni. Entrambi sono stati portati all'ospedale Valduce per accertamenti, ma le loro condizioni non destavano preoccupazione.Infine poco prima delle 4 del mattino un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo è intervenuta in via Maestri Comacini a Cermenate per soccorrere una ragazza di 24 anni in stato confusionale per l'eccessiva assunzione di alcol. Anche per lei la nottata si è conclusa all'ospedale - è stata portata a quello di Cantù - dove è rimasta fin quando non si è ripresa dalla colossale sbornia.