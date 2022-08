Como, ubriachi nelle strade: un'altra notte di ambulanze

E' iniziata presto l'attività delle ambulanze del 118 per soccorrere persone ubriache a Como e paesi limitrofi. Poco dopo le ore 19 di martedì 23 agosto 2022 un uomo di 30 anni è stato soccorso in codice rosso in via Dionigi da Parravicino, una piccola strada a ridosso di viale Geno. Un'ambulanza della Croce Azzurra lo ha raggiunto su segnalazione di un amico o di un passante. Al loro arrivo i soccorritori hanno capito che si trattava solo di una colossale sbronza. Il 30enne ha rifiutato il trasporto in ambulanza. Le sue condizioni non erano affatto preoccupanti.

Poco dopo le ore 2 è stata la volta di una donna di 28 anni soccorsa in via Rimembranza a Villa Guardia sempre per intossicazione etilica. E' stata portata all'ospedale Sant'Anna in codice verde. Poco dopo le 2.30 in piazza Volta a Como è stato male un altro trentenne. L'ambulanza della Croce Rossa di Como lo ha trasportato al pronto soccorso di Cantù in codice verde. Anche per lui, dunque, nulla di preoccupante. .

All'alba, intorno alle 5 e mezza, un uomo di 33 anni è stato soccorso a Cassina Rizzardi in via Vittorio Emanuele. Anche lui è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

L'ultimo intervento si è concluso poco dopo le 7.30 del mattino del 24 agosto: un 19enne è stato soccorso a Como in via Varesina. Niente di grave, il ragazzo non è stato trasportato al pronto soccorso.