Molesta, ubriaca e aggressiva a mezzanotte in piazza Volta: arrestata

Non è passata inosservata la donna che ieri sera, intorno a mezzanotte, in un locale di piazza Volta era visibilmente ubriaca e impauriva le persone con atteggiamenti molesti e aggressivi. Per questo hanno chiamato il 112 ed è intervenuta una volante della questura. All’arrivo degli agenti la donna ha opposto violenta resistenza: è stata accompagnata a fatica in questura. Qui, negli uffici, si è rifiutata categoricamente di esibire i documenti e fornire le sue generalità e ha continuato a essere violenta, prendendo a calci una porta, danneggiandola seriamente. La 47enne, originaria della Tanzania, regolare sul territorio e residente in centro città, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il processo per direttissima si terrà questa mattina.