Ubriaca di 63 anni entra in un'agenzia immobiliare di Villa Guardia e aggredisce due impiegate

Ha messo a soqquadro l'ufficio di un'agenzia immobiliare di Villa Guardia e si è scagliata contro due impiegate aggredendole. La donna, una 63enne in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di alcol, è stata denunciata per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Infatti, quando i carabinieri di Lurate Caccivio e Lomazzo sono intervenuti per fermarla e ricondurla a più miti consigli, la donna, già nota alle forze dell'ordine a causa di precedenti di polizia, si è mostrata davvero poco collaborativa. E' stata fermata poco lontano dall'agenzia immobiliare nella quale era entrata casualmente solo per sfogare la sua immotivata rabbia. Solo a un paio di settimane fa risale un simile apisodio. In quell'occasione, però si è trattato di una 43enne, anche lei in evidente stato di ebbrezza.