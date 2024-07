Paura per due turisti spagnoli dispersi nel torrente: stavano facendo canyoning

Elisoccorso in volo sopra Claino con Osteno per la ricerca di due turisti che stavano facendo canyoning nel torrente Telo.I soccorsi sono scattati intorno alle 12.24, come riportato anche su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e sono state impegnate alcune squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino (Cnsas).

Il torrentismo (in inglese canyoning) è uno sport che consiste nella discesa di strette gole (o canyon o forre) percorse da piccoli corsi d'acqua, solitamente torrenti, con buona portata d'acqua, a piedi con l'ausilio di corde, senza gommone o canoa. I due turisti spagnoli sono stati recuperati incolumi dai vigili del fuoco di Menaggio e dal personale del soccorso alpino, con manovra di contrappeso. I due si erano fermati lungo la discesa perché la portata d'acqua era troppo importante e non se la sentivano di proseguire. La richiesta di soccorsi è arrivata dal consolato italiano tramite quello spagnolo.