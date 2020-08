Turisti dispersi nei boschi sopra Nesso: ritrovati illesi in una scarpata

Allarme nel pomeriggio del 14 agosto 2020 per la scomparsa di due turisti francesi nei boschi dei monti sopra Nesso. I carabinieri dopo avere ricevuto la segnalazione di scomparsa hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Como che si sono messi alla ricerca dei due escursionisti scomparsi. Le ricsrche hanno presto dato esito positivo. I due francesi sono stati avvistati in fondo a una scarpata. Erano entrambi illesi. Sono stati assicurati con le funi di salvataggio e sono stati tratti in salvo dagli uomini del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale).

