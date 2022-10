Turisti "abusivi" nell'Hotel in centro a Como

Nuovi guai per l'hotel in centro a Como, costruito in via Manzoni. Il legale rappresentante è stato denunciato perché i turisti presenti nella struttura non erano segnalati nel portale della Polizia di Stato (Alloggiati Web) tramite il quale chi gestisce strutture ricettive (hotel, case vacanza, b&b, locazioni turistiche…) deve comunicare, obbligatoriamente, alla Questura, i dati delle persone che alloggeranno nella struttura stessa.

La polizia di stato ha voluto fare degli accertamenti dato il grande via vai dall'albergo del centro che faceva chiaramente intuire che fosse aperto al pubblico e "abitato" da turisti anche se di fatto mai inaugurato. Dalle prime ricostruzioni, basate anche sulle testimonianze dirette di alcune persone che alloggiavano nell'hotel, sembrerebbe che gli ospiti venissero registrati presso altre strutture legate alla medesima società.

I turisti prenotavano presso altre strutture della stessa società che poi li "riproteggeva" nell'hotel in via Manzoni aumentando di fatto il numero dei posti letto a disposizione senza segnalarlo. Il legale rappresentante è stato denunciato per aver violato le norme di pubblica sicurezza, non comunicando i nomi delle persone che alloggiavano nella struttura di via Manzoni. La Questura ha anche chiesto al Comune che venga applicato il divieto di prosecuzione dell’attività.