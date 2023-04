Turiste con mazzette di euro e franchi svizzeri nascoste nei bagagli: maxi sequestro a Malpensa

Alla domanda di rito su eventuali somme di denaro trasportate le tre donne indonesiane, arrivate in Italia da Jakarta per una vacanza, hanno risposto negativamente. Quando però i funzionari ADM e la guardia di finanza di Malpensa hanno controllato i bagagli non è stato difficile trovare ben 428.530 (10mila sono quelli consentiti). I soldi erano divisi nelle varie valige in mazzette da 500 e 100 euro e in parte erano franchi svizzeri. Nello specifico, le passeggere fermate venivano trovate in possesso rispettivamente di somme pari ad 196.820, 120.260 e 112.450 euro.

Date le ingenti somme di denaro contante non dichiarate, le tre donne non hanno potuto optare per l'oblazione volontaria prevista per il rinvenimento di somme non superiori ai 40.000 euro, motivo per cui si è proceduto al sequestro del 50% delle eccedenze trasportate, pari a 199.795 euro.