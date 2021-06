Dramma a Claino con Osteno, turista muore dopo un tuffo

I vigili del fuoco di Como e Menaggio sono intervenuti questa mattina 17 giugno a parire dalle 9.30 a Claino con Osteno alla ricerca, nelle acque del lago, di un turista che era stato visto tuffarsi ma non riemergere. Presenti anche sommozzatori specializzati e l'elisoccorso giunto da Torino. L'uomo era nella spiaggia di Righeggia ed è stato visto tuffarsi da un pontile. Purtroppo non è più rimerso dalle acque e per i soccorritori non c'è voluto molto tempo per recuperare il corpo senza vita del turista.