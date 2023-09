Turista di 58 anni annega nel Ceresio: recuperato il corpo a 2 metri di profondità

La donna di 58 anni cittadina svizzera e residente oltre San Gottardo, era scomparsa nelle acque del Ceresio ieri, 26 settembre, poco dopo le 20 a Muzzano in zona via della Foce. Sono immediatamente scattate le ricerche e sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, quelli della polizia città di Lugano e della polizia comunale Malcantone Est. Ha partecipato alle ricerche anche il personale del campeggio dove la donna era in vacanza. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: il suo corpo privo di vita è stato rinvenuto oggi poco dopo le 15 a una profondità di circa 2 metri.