Lezzeno, turista tedesco ferito dopo una caduta nei boschi: salvato con l'elicottero

Ore di grande apprensione sui monti di Lezzeno per un turista tedesco di 67 anni scivolato lungo un pendio molto scosceso. L'uomo era uscito con la moglie per un'escursione quando poco dopo mezzogiorno è rimasto ferito. 3La Soreu dei Laghi ha allertato la XIX Delegazione Lariana del Cnsas (soccorso alpino) per il recupero dell'uomo precipitato nei boschi in località Carvagnana. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso di Como, oltre alla squadra di Canzo della Stazione del Triangolo Lariano, una squadra del Centro operativo del Bione e una squadra dei vigili del fuoco di Canzo. L’intervento di recupero e salvataggio è stato complesso, viste le condizioni ambientali, ed è terminato poco dopo le 15. La donna è stata accompagnata a valle dai soccorritori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.