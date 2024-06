Turista belga disperso a Torno: scende dal taxi e scompare

Non si hanno sue notizie dalle 19 circa di ieri 5 giugno. Secondo le primissime informazioni trapelate le videocamere di sorveglianza dell'hotel lo avrebbero ripreso mentre scendeva dal taxi e si allontanava, apparentemente senza motivo. L'uomo, un turista belga di 80 anni, era appena arrivato a Tono con la moglie e avrebbe dovuto passare sul lago di Como alcuni giorni di vacanza. Indagano i carabinieri e per le ricerche c'è un grande spiegamento di uomini e mezzi: dai volontari della protezione civile, ai vigili del fuoco con unità cinofile, droni e l'elicottero che da ore sorvola la zona. Articolo in aggiornamento.