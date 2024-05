Elisoccorso in volo sopra Lezzeno per salvare un uomo

Il soccorso alpino lariano e i vigili del fuoco di Como specialisti Saf sono intervenuti ieri 17 maggio per un uomo precipitato in zona impervia in località Campassina, sopra Lezzeno. La richiesta da parte della centrale è arrivata intorno alle 18.30. Otto i tecnici Cnsas impegnati, che hanno raggiunto a piedi il luogo dell’intervento.

L'uomo 57enne di nazionalità belga, turista ospite di un hotel, durante l'escursione è caduto in una forra, fratturandosi una caviglia. Una volta raggiunto è stato soccorso dai sanitari e recuperato col verricello dall'elicottero per essere poi trasportato intorno alle 21.40 all'ospedale Sant'Anna in codice giallo. Sul posto anche due ambulanze del 118.