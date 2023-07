Turate, trovato un uomo in fin di vita all'ingresso dell'autostrada

Era disteso non distante dall'ingresso dell'autostrada A9 a Turate. L'uomo, non ancora identificato, è stato notato da alcuni passanti proprio sul triangolo della rotonda, immobile. Intorno alle 8.30 sono arrivati sul posto i soccorsi che hanno trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Sant'Anna. Presenti anche i carabinieri di Cantù, guidati dal capitano Tapparo.

L'uomo, di origine straniera (nordafricana), è ferito gravemente con tumefazioni su tutto il corpo. Non aveva con sè i documenti. I carabinieri insieme agli squadroni stanno battendo palmo a palmo tutta l'area, nota come zona di spaccio e prostituzione. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, ma è presto per formulare ipotesi. In aggiornamento.