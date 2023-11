Turate, perquisizione a casa del pusher: trovati cocaina e hashish

I carabinieri di Turate, al comando del luogotenente Gabriele Cecchini, ha condotto una serie di controlli del territorio, sia preventivi che repressivi, che hanno portato a significativi risultati nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso della notte scorsa, i militari turatesi hanno effettuato un'operazione di successo culminata con l'arresto in flagranza di un 38enne di origini straniere regolarmente residente nel territorio nazionale. Il provvedimento è stato eseguito in seguito alla scoperta di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La perquisizione dell'abitazione del sospettato ha portato al rinvenimento di un quantitativo significativo di sostanze illecite, confermando le prime ipotesi dei militari. In particolare, sono stati sequestrati 5,7 grammi di cocaina, 22,1 grammi di sostanza da taglio utilizzata per la cocaina, 66,2 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e una somma di 400 euro in contanti. L'operazione è il frutto di una scrupolosa attività investigativa condotta dai carabinieri di Turate, impegnati nella tutela della sicurezza pubblica e nella lotta al traffico di sostanze illegali sul territorio. Il 38enne arrestato sarà sottoposto a procedimento penale per rispondere delle accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.