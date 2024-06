Auto in manovra danneggia una tubatura: fuga di gas a Moltrasio

I vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire a Moltrasio per la segnalazione di una fuga di gas metano. La fuga di gas è stata causata dal danneggiamento di una tubatura. Un'auto in manovra ha urtato la tubatura e l'ha danneggiata causando una piccola fuoriuscita di gas. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza il tubo e la zona. Nessuna persona è rimasta ferita e non si segnala nessun altro danno.