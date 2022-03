Da Hong Kong a Como, la truffa via sms che sfrutta la pandemia

Diversi comaschi stanno ricevendo negli ultimi giorni sms e messaggi Whatsapp da parte di fantomatici vecchi amici (e vecchi amiche). Sono messaggi molto particolari che arrivano da numeri telefonici con pr efisso di Hong Kong (+852). I più smaliziati nell'utilizzo e nella frequntazione di internet non avranno grosse difficoltà a dubitare di questi messaggi e a "scansarli" come la peste, ma qualcun altro potrebbe anche cadere nella trappola e finire con il cliccare il link indicato nel messaggio. Vediamo i due tentativi di truffe più ricorrenti negli ultimi giorni, approdati sugli smartphone anche di diversi comaschi.

L'amico lontano a causa della pandemia

Ecco uno degli sms che un lettore ha segnalato alla redazione di QuiComo: "Ciao, non ti sento da molto tempo. A causa della pandemia, per me non è sicuro viaggiare in Italia da sola come donna. Com'è la situazione della prevenzione epidemica in Italia? Sto programmando un viaggio in Italia a giugno. Spero che possiamo incontrarci di nuovo. Puoi fare clic su aggiungi il mio nuovo WhatsApp wa.me/85253156*** WhatsApp: +85253156***".

Cosa succede se si clicca sul link, meglio non scoprirlo.

La vecchia fiamma

Un altro messaggio truffaldino, questa volta direttamente via Whatsapp e da numero con prefisso dell'Indonesia, è il seguente: "Ciao, non ci sentiamo da molto tempo, non so se riesci ancora a ricordarti di me, quindi ti ho inviato una mia foto ora, mi manchi molto, come stai recentemente? Sono passato a un nuovo account WhatsApp, spero che tu possa aggiungere il mio nuovo account WhatsApp wa.me/+852463 Jossiamo tenerci in contatto meglio qui ". Per tentare di abbindolare il malcapitato di turno il messaggio è accompagnato dalla foto di una bella ragazza. Anche in questo caso l'invito è di cliccare su un link, che ovviamente è meglio non aprire.