Como, il lockdown non ferma le truffe: porta a porta per vendere contratti energia

Sono quanto meno sospetti gli individui che nella matinata dell'11 novembre si aggiravano per le strade di Monte Olimpino suonando il campanello ai residenti e proponendo loro nuovi contratti alternativi relativi alla fornitura di energia. La cosa non è passata inosservata: in molti si sono domandati se fosse lecito in questo periodo di lockdown presentarsi a casa della gente per vendere porta a porta. Il tam tam è subito scattato sui social network e i residenti del quartiere si sono messi in guardia tra di loro.