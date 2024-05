Un'altra truffa via WhatsApp: guardare video in cambio di uno stipendio da 15mila euro

Una nuova truffa su WhatsApp è approdata anche sugli smartphone comaschi. Dopo la truffa "amichevole", ecco quella che propone una succulenta proposta economica. La classica offerta che non si può rifiutare: un compenso compreso tra i 5mila e 15mila euro al mese per guardare video sul cellulare.

Come spesso accade con le truffe via WhatsApp il numero da cui giunge il messaggio truffaldino è straniero. Nel caso specifico, il lettore che ha segnalato alla redazione di QuiComo questa "nuova" truffa ha ricevuto il messaggio da un numero il cui prefisso internazionale è +62, cioè dell'Indonesia.

Ecco cosa dice il messaggio: "Salve, stiamo cercando dipendenti per il rilevamento video di rete! Stipendio: da € 5.000 a € 15.000 al mese. Il nostro lavoro è semplice. Tutto quello che devi fare è guardare il video sul tuo telefono, rivedere il video e fare uno screenshot per darci un feedback. Per confermare la tua partecipazione, rispondi {1} per indicare che sei stato invitato. Dopo aver risposto a {1}, contatta il tuo amministratore WS".

Segue un link da non cliccare assolutamente. Cliccarlo può voler dire consentire ai truffatori di entrare nel proprio telefono e carpire password e informazioni personali.

