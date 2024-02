Truffa della telefonata shock, la polizia ticinese fa arrestare un uomo in Polonia

Arrestato in Polonia uno dei responsabili delle truffe compiute con il cosiddetto metodo delle "chiamate shock". Grazie alle indagini della polizia cantonale a fine dicembre è stato arrestato in Polonia un 37enne apolide residente in Polonia. L'uomo è sospettato di ricoprire un ruolo di spicco all'interno di un sodalizio criminale dedito alle cosiddette truffe agli anziani. Non si esclude che l'uomo sia responsabile di analoghe truffe portate a segno anche ai danni di pensionati comaschi.

Il modus operandi

I truffatori contattano telefonicamente la potenziale vittima chiedendo con insistenza un'importante somma di denaro necessaria a coprire le cure di un congiunto affetto da una grave malattia o incorso in un incidente della circolazione. Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione (poche ore vista la paventata serietà della situazione), mettono pressione sulla vittima e la spronano a immediatamente consegnare il denaro a disposizione o gli averi custoditi in casa.

Le indagini

Le indagini sono nate a seguito della recrudescenza di questo genere di truffa nel 2023 e si sono sviluppate lungo più filoni che sono venuti a convergere nel corso del tempo. Protrattosi per diversi mesi, questo importante lavoro di indagine è stato inoltre scandito da una fitta collaborazione con le autorità estere, in particolare polacche e italiane. Parallelamente, la magistratura ticinese ha avviato le necessarie richieste d'assistenza internazionale che, il 20 dicembre, hanno reso possibile l'arresto dell'uomo, effettuato nella periferia di Poznan da unità speciali della polizia polacca. La principale ipotesi di reato nei confronti del 37enne è di ripetuta truffa aggravata. La polizia cantonale fa notare che "a seguito di questo arresto il numero di tentativi di truffa nel Canton Ticino (confrontato in passato con decine di chiamate shock ogni giorno) si è drasticamente ridotto".