Va a trovare la madre anziana ma in casa c'è un estraneo: la nuova truffa

La segnalazione l'ha fatta Giacomo, sul gruppo Facebook Sei di Villa Guardia se.... cercando di mettere in guardia piu' persone possibili e nello stesso tempo cercare eventuali testimoni che possano aver visto la scena "dell'adescamento" davanti al Bennet di Montano Lucino. Qualcuno avrebbe tentato, con la scusa di aiutare la signora magari con le buste della spesa (ma le scuse sono molte e varie: tra cui opere di benedicenza) sarebbe riuscito a farsi invitare all'interno dell'appartamento. Questo comporta molti possibili rischi: in primis che vengano rubati oggetti preziosi nell'immediato ma anche che l'ipotetico ladro studi attentamente la composizione della casa e delle stanze per poi tornare in un secondo momento. Giacomo che comunque al momento non ha gli estremi per denunciare ma , come scrive in risposta del suo stesso post, provvederà a una segnalazione dai carabinieri. Questo il suo appello:

"Buongiorno a tutti, volevo informarvi e segnalare una possibile truffa a danni di anziani avvenuta ieri. Ci sono personaggi poco raccomandabili al Bennet di Montano Lucino che tentano di approfittarsi di anziani aiutandoli in loco per poi farsi invitare a casa con intenzioni di effettuare sopralluoghi nelle abitazioni/rubare direttamente in casa. State attenti e avvisate i vostri genitori/nonni. Ieri abbiamo fatto una visita a sorpresa a nostra madre e ci siamo trovati uno sconosciuto in casa. Un uomo sui 45 anni capelli ricci con un neo sulla faccia. Presumibilmente alla guida di un fuori strada/SUV anche se non siamo certi, poiché nella via bene o male conosciamo le auto ma ovviamente un'ospite di qualcuno ci può stare tranquillamente.

Sto cercando di avere più informazioni dettagliate e di procedere ad un controllo di eventuali beni mancanti in casa. Non ho ancora sporto denuncia ai Carabinieri, ma se dovessi trovare qualcosa mancante sarà mia premura farlo.

Se qualcuno avesse informazioni in più sul personaggio in questione mi contatti pure.

Grazie a tutti per l'attenzione e tenete gli occhi aperti.