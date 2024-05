Truffa via sms: "La sua carta di credito è stata bloccata, segua la procedura di sblocco"

"Gentile Cliente, Nexi la informa che ha bloccato le sue carte per mancata Sicurezza PSD2, segua la procedura SBLOCCO contattando il : 345*******". Questo il messaggio arrivato sul telefono di un residente di Uggiate con Ronago. La comunicazione, arrivata via sms, si è rivelata però truffaldina. A inviarla non è stato il noto operatore che eroga servizi di carta di credito. L'uomo, avveduto, ha evitato di telefonare al numero contenuto nel messaggio e per prima cosa ha contattato l'emittente della carta di credito. "L'operatore al telfono mi ha assicurato - ha spiegato - che loro non mandano mai un sms con riferimento ad un numero cellulare per operazioni del genere".