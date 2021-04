Cassina Rizzardi, false richieste di reddito di cittadinanza: denunciati 6 rumeni

Il gruppo ha agito in modo coordinato per ottenere il sussidio ma è stato scoperto dai carabinieri di Fino Mornasco

Nonostante la precisione con la quale hanno compilato le false richieste di reddito di cittadinanza sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri di Fino Mornasco e dagli uomini del Nucleo ispettorato del lavoro. Nei guai sei cittadini rumeni senza fissa dimora, di età compresa tra i 25 e i 47 anni.

Il gruppo ha agito in modo coordinato tentando, dunque, di mettere in atto un unico disegno criminoso ben definito. A metà marzo hanno presentato le richieste compilate in tutte le loro parti con dichiarazioni false agli uffici postali di Cassina Rizzardi e di Luisago. Ha insospettire i carabinieri è stata l'autocertificazione della residenza, situata in Comuni di altre province, benché le domande fossero presentate agli sportelli di uffici postali comaschi.