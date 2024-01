La truffa online della macchina del caffè colpisce anche nel Comasco: denunciato 59enne campano

Truffe online: un mondo che non conosce soste e che cambia in continuazione. La truffa su internet può avvenire in svariati modi: nella maggior parte dei casi si tratta di una compravendita finita male, oppure dell’acquisto di merce che si rivela diversa dalle aspettative, o di un furto dei dati bancari con conseguente prosciugamento del conto in banca.

Vari gli interventi dei carabinieri nell'ultimo periodo per sventare queste truffe a danno di cittadini comaschi. I militari di Lurate Caccivio hanno denunciato in stato di libertà per truffa e ricettazione un 59enne residente in Campania, pregiudicato. Tutto è cominciato da una denuncia sporta a marzo da parte di un pensionato del paese, che voleva acquistare una macchina per il caffè. il 59enne campano si è fatto bonificare 136 euro su una carta prepagata intestata a lui ma non ha mai spedito nulla. I carabinieri hanno indagato e scoperto che sulla stessa carta erano arrivati 20mila euro, che sono il provento di ben 124 truffe e-commerce tutte riconducibili al 59enne campano, reati commessi nel 2022 su tutto il territorio nazionale. I soldi venivano poi trasferiti su altri conti con operazioni bancarie che interessavano circa 13 persone.

Altre truffe

I carabinieri di Mariano Comense hanno denunciato in stato di libertà per concorso in truffa, un 49enne e un 54enne, entrambi campani e pregiudicati.

I due avrebbero pubblicato un annuncio per la vendita di una bici elettrica su una nota piattaforma internet. Contattati da un marianese di 42 anni i finti venditori sono riusciti a farsi fare un bonifico di 350 euro senza mai consegnare la merce e rendendosi irreperibili.

Denunciato anche un 44enne pregiudicato che si fingeva falso acquirente di uno stock di pneumatici messi in vendita su un noto sito internet, convincendo lo stesso venditore a eseguire sei ricariche postepay per un valore

complessivo di 1500 euro.

I consigli dei carabinieri per non essere truffati online

I modi per truffare online sono infiniti, possiamo proteggerci con dei semplici accorgimenti: non dare mai password e/o dati sensibili a terzi; non mettere password ovvie, come il compleanno o nome e cognome; non cliccare link sconosciuti; non scaricare file di cui non si conosce il contenuto; pagare, se si ha la possibilità, sempre con la paypal; verificare l’attendibilità del sito web su cui stiamo facendo acquisti; non aprire mail di phishing dal contenuto insolito; cambiare spesso password per tutelare i dati personali; controllare sempre i propri movimenti bancari.