Credeva di pagare l'assicurazione dell'auto, ma i soldi arrivavano a un 29enne di Crotone

Un'altra truffa online è stata scoperta dai carabinieri di Mariano Comense. Nel corso di un'attività investigativa è stato denunciato in stato di libertà un 29enne di Crotone con precedenti di polizia. Nel novembre 2022 con una serie di raggiri si era fatto accreditare 500 euro come pagamento di una polizza assicurativa. A bonificare l'importo un uomo di Mariano Comense, classe '69 che era convinto di aver versato i soldi alla compagnia assicurativa. L'uomo aveva ricevuto dei solleciti di pagamento via mail. L'impaginazione e la grafica delle mail inviate erano del tutto simili a quelle della compagnia assicurativa. Il marianese ha poi chiamato per essere sicuro che i versamenti fossero andati a buon fine ma ha scoperto che all'assicurazione non risultava nessun bonifico. Da qui le indagini che hanno portato al 29enne di Crotone che è stato denunciato in stato di libertà.