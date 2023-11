Convince un'anziana a comprare per 12mila euro un materasso, un deumidificatore e una macchina del caffè

Ben 12mila euro per acquistare un materasso e un deumidificatore. In omaggio una macchina del caffè. L'affare l'ha fatto sicuramente chi li ha venduti, non certo l'anziana ultraottantenne di Cassina Rizzardi che li ha acquistati, potremmo dire suo malgrado. E' la stessa anziana a raccontare quanto le è successo, con lo scopo di evitare che altri anziani (ma anche meno anziani) possano incappare nella stessa umiliante disavventura.

Il presunto raggiro

"Si è presentata a casa mia una donna che lavora per un'azienda che vende macchine del caffè ma anche altri prodotti, come materassi e presidi medicali - racconta la pensionata a QuiComo - e mi ha convinto ad acquistare un materasso e un deumidificatore, dicendomi che in omaggio avrei avuto anche una macchina del caffè. Ho grossi problemi di udito e non ho capito tutto quello che mi diceva. Mi ha aiutato a compilare due assegni, il primo da mille euro e il secondo da 2.650 euro. Io credevo che il tutto costasse 2.500 euro e invece ho fatto un'amara scoperta. Le carte che mi aveva fatto firmare erano per un ulteriore finanziamento di 227,50 euro per 36 rate. A conti fatti ho speso 12mila euro. Quando l'ho capito mi sono sentita raggirata, anzi, truffata".

La vergogna e la paura di raccontarlo

"La donna si è mostrata quasi affettuosa e interessata al mio stato di salute - continua l'anziana di Cassina Rizzardi - ed è stata molto brava a convincermi a comprare materasso e deumidificatore. Quando però ho capito, dopo aver visto l'addebito bancario, in cosa ero incappata mi sono vergognata tantissimo e non ho avuto coraggio di parlarne a mio figlio. Intanto i giorni sono passati e quando finalmente ho raccontato tutto erano scaduti i termini per esercitare il diritto di recesso. Con mio figlio mi sono rivolta ai carabinieri di Fino Mornasco ma mi hanno fatto capire che avendo firmato il finanziamento non c'era molto da fare, ma non io e mio figlio non vogliamo arrenderci e proveremo a rivolgerci a un'associazione di consumatori per approfondire la questione e vedere cosa si possa fare".