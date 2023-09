"Mamma, ho rotto il cellulare, ricaricami la prepagata". Anziana di Como scampa alla truffa su Whatsapp

Truffe sempre più complicate e più difficili da sventare. Alcune davvero ben elaborate, come quella in cui è incappata una donna di 81 anni residente a Como. A raccontare la storia è sua figlia: "Mia mamma era in treno quando le è arrivato un sms che le diceva di cliccare un link. Quando mia mamma lo ha cliccato si è aperta una chat di Whatsapp a nome "Dani cell", cioè il nome con il quale mia mamma ha memorizzato il mio numero nella rubrica del suo telefonino. Come abbiano fatto non lo so, è davvero incredibile. Ad ogni modo, il truffatore spacciandosi per la figlia le ha chiesto di effettuare una ricarica su una carta prepagata, spiegando di avere rotto il cellulare e di non provare a chiamare. Mia mamma però mi ha chiamata subito, anche perché aveva intuito che potesse trattarsi di una truffa. Siccome si tratta di un raggiro molto ben congegnato ho pensato che forse opportuno raccontare cosa è successo e come si svolge, anche perché ritengo che sia facile cascarci".