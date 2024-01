"Ciao mamma, ho perso il cellulare: per favore fammi un bonifico di 4mila euro"

Non è la prima volta che i truffatori utilizzano questo metodo, ma per fortuna dall'altra parte hanno trovato una donna per nulla sprovveduta che ha subodorato il raggiro e non si è fatta ingannare. La testimonianza questa volta arriva dalla signora Maria di Monte Olimpino. Come già successo a un'anziana di Cernobbio lo scorso mese, la signora Maria si è vista arrivare sul telefonino una serie di messaggi inviati da sua figlia. O meglio, da qualcuno che si spacciava per sua figlia. Anche in questo caso è stata provvidenziale la telefonata della vera figlia che ha subito fatto capire alla donna che la persona in chat su WhatsApp doveva essere un truffatore. Ecco come il meschino delinquente ha iniziato la conversazione:

"Ciao mamma... Perso il telefono ieri sera che eravamo andati in un bar con amici.. Credo di averlo lasciato sul tavolo poi siamo tornati a controllare e gia non c era piu nulla.. Sparito... Un casino che non hai idea.. Perso tutto.. Accesso ai conti, email, documenti.. Una serata che si è trasformata in un inferno che non ti dico!! Domani andrò a fare la denuncia ora intanto sto cercando di risolvere una questione importante che per colpa di sto telefono mi ha fatto crollare il mondo addosso..."

Il tentativo di truffa è poi passato alla fase due, cioè la richiesta di denaro:

Devo pagare urgentemente una fattura entro oggi e non riesco ad accedere all'applicazione della mia banca in quanto è stata bloccata per 24h per motivi di sicurezza. Per caso riusciresti ad anticiparmi la somma? Te li rimanderei sul tuo conto domani stesso. Te ne sarei davvero grata".

Seguono le coordinate bancarie (l'Iban di un conto corrente italiano) e l'importo richiesto: 4.280 euro. La donna sta al gioco e finge di starci per cascare. "Ma quando mi ha chiamato mia figlia con il suo numero - racconta la signora Maria - le ho chiesto se aveva ancora bisogno del mio aiuto visto che aveva ritrovato il telefono. Lei è scesa dalle nuvole e per fortuna ho capito che mi stavano truffando. Spero che la mia segnalazione possa essere d'aiuto ad altre persone per non finire vittime di simili truffe".