Finto figlio chiede bonifico da 3mila euro: pensionata di Cernobbio scampa alla truffa su Whatsapp

"Ho rischiato davvero di cascarci con tutte le scarpe". Una truffa davvero difficile da scoprire, quella in cui stava per incappare la signora Antonia di Cernobbio, pensionata di 81 anni. E' lei a raccontare, cone messaggi alla mano, come i truffatori le hanno quasi estorto con l'inganno un bonifico da 3mila euro. "Qualcuno mi hanno scritto dicendo di essere mio figlio e di avere un nuovo numero di telefono. Avendo io due figli o chiesto, facendo i loro nomi, quale dei due fosse. Poi il truffatore mi ha detto di non avere accesso al suo home banking a causa del nuovo numero di telefono e mi ha chiesto di saldare per suo conto una fattura da 2.950 euro andava pagata tassativamente in giornata. Guarda caso il mio vero figlio, quello per cui si sono spacciati, ha un'attività commerciale e ho pensato che avesse davvero bisogno di una mano e quindi ero pronta a fare il bonifico all'Iban che mi hanno fornito (Iban portoghese, ndr)".

Eppure c'era qualcosa di troppo strano e insolito nel modo di scrivere e poco prima che la signora antonia effettuasse il bonifico ha provato a telefonare al solito numero del vero figlio con il cellulare del proprio compagno. Lui ha risposto e a quel punto tutto è stato chiaro. "Per un pelo non cadevo nella truffa - ammette la pensionata di Cernobbio - e devo dire che non mi stupisce sapere che diversi anziani sono vittime di questi raggiri, perché sono fatti davvero bene. Se qualcuno è stato truffato non deve vergognarsi, può davvero succedere a chiunque. Ma la mia storia spero che serva per mettere in allerta altre persone anche meno anziane. I truffatori sono diventati bravissimi e sanno essere convincenti perché mostrano di conoscere dettagli della vita delle loro vittime. Non fidatevi mai se qualcuno via messaggio vi chiede soldi, anche se dice di essere vostro figlio".