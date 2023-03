Si intasca i soldi di una famiglia valtellinese: nei guai avvocato di Como

Truffa e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sono le ipotesi di reato di cui è accusato un avvocato del foro di Como. Da quanto emerso dalle indagini della guardia di finanza di Sondrio il professionista comasco avrebbe operato a discapito di una famiglia valtellinese anziché curarne gli interessi. Secondo quanto riportato da SondrioToday l'inchiesta e le indagini hanno tratto origine da un risarcimento assicurativo per un incidente stradale mortale che ha coinvolto un valtellinese. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il legale incaricato dai familiari della vittima avrebbe incassato dalla società di assicurazioni il compenso per le spese legali, nascondendo però il pagamento e chiedendo alla famiglia un ulteriore compenso di oltre 300mila euro. Come se non bastasse la truffa sarebbe stata replicata, con le medesime modalità, nei confronti di altri familiari del defunto, anche loro beneficiari del risarcimento, i quali hanno denunciato il professionista. Anche la collaboratrice dell'avvocato è indagata per truffa.

I finanzieri hanno quindi dato esecuzione a un’ordinanza di obbligo di dimora disposta dal giudice per le indagini preliminari della Procura di Sondrio ed eseguito il sequestro di beni appartenenti sia al professionista che alla sua collaboratrice per un valore di 375mila euro. I compensi percepiti in modo truffaldino confluivano su un conto intestato alla collaboratrice. Durante le indagini i finanzieri hanno anche scoperto l’esistenza di un pregresso ingente debito dell’avvocato nei confronti del fisco, mai onorato.