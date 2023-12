Finti operatori della BCC lo convincono a spostare sul loro conto 1.300 euro: denunciati per truffa

Un giovane di 21 anni residente a Cabiate è caduto vittima di una truffa orchestrata da malviventi che si sono spacciati per dipendenti della BCC. Dopo aver ricevuto SMS e una chiamata telefonica, la vittima, correntista della banca, è stata convinta a trasferire oltre 1.300 euro su una carta PayPal. Tale operazione è stata presentata come necessaria a seguito di un presunto hackeraggio del suo conto online, sostenendo che il trasferimento avrebbe garantito la creazione di un nuovo conto protetto da futuri attacchi informatici. Non soddisfatti del risultato ottenuto, i truffatori hanno tentato altre 5 operazioni simili, mirando a "guadagnare" ulteriori 3.900 euro. Il giovane, stavolta, ha deciso di denunciare l'accaduto ai carabinieri di Mariano Comense. Le indagini condotte hanno permesso di identificare i responsabili di questi ulteriori tentativi, individuando due pregiudicati residenti nel napoletano, un uomo e una donna di 18 e 61 anni. Entrambi sono stati denunciati.