Vende l'auto da 60mila euro a un truffatore che gli rifila un assegno circolare scoperto

Credeva di avere finalmente trovato l'acquirente giusto per la sua auto usata dal valore di 60mila euro, invece si è imbattuta in un truffatore. La donna, una 53enne residente nella Bassa Comasca, era stata contattata dal sedicente compratore che aveva trovato l'annuncio dell'auto in vendita su un noto sito internet in cui vengono venduti veicoli usati. Il truffatore, all'apparenza insospettabile, ha incontrato la donna e visionato l'auto dopodiché ha accettato il prezzo e compilato un assegno circolare. La donna ha fatto l'errore di non far verificare preventivamente l'assegno e quando ha cercato di versarlo in bancale hanno detto che l'assegno era scoperto. La vittima della truffa ha quindi denunciato l'accaduto ai carabinieri di Fino Mornasco. Le indagini dei militari hanno consentito di risalire al truffatore. Si tratta di un pregiudicato di 50 anni che è stato immediatamente denunciato.